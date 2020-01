Una donna di 40 anni, Rosalia Nuara, è morta la scorsa notte alla clinica Triolo Zancla, a Palermo, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. La scorsa notte è andata in arresto cardiaco.

Redazione