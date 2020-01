Dolce e Gabbana scelgono di nuovo Agrigento

Agrigento - Dolce e Gabbana concedono il bis. Dopo l'evento di alta moda dello scorso luglio - tra Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo, e Sciacca - i due stilisti scelgono ancora una volta la città dei templi per la campagna pubblicitaria della nuova collezione Primavera-Estate 2020.

Tra le colonne doriche, i due stilisti stanno realizzando il nuovo concept pubblicitario.

"Sono conseguenze - dice il sindaco Firetto - dell'enorme risonanza che l'evento D&G del luglio 2019 ha prodotto e continua a produrre per la destinazione Agrigento. Allora 70 testate giornalistiche di tutto il pianeta hanno raccontato di una passerella su cui il mito, con dei, muse, ninfe, ha preso forma sfilando in uno scenario straordinario. Nei mesi successivi, e ancora adesso nell'anno in cui Agrigento celebra i suoi 2600 anni di storia, l'amore di Dolce e Gabbana per la Sicilia continua a esprimersi donando alla città dei Templi un'eccezionale promozione internazionale".