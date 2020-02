Coronavirus, l'italiano rientrato da Wuhan è malato

Roma - Coronavirus, positivo uno dei 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina ed attualmente in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma. In serata la nota dell'ospedale Spallanzani dopo che l'allerta era scattata in seguito alle analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione. Il soggetto interessato, un uomo di 30-40 anni alloggiato da solo in una stanza, era stato nel frattempo trasferito e posto in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani per ulteriori accertamenti. Il paziente in mattinata è stato definito «in buone condizioni generali. Presentava un modesto rialzo termico. Altri accertamenti sono in corso», ha fatto sapere la Direzione Sanitaria.