Come preparare un gel igienizzante mani fai da te. Amuchina fatta in casa

Dopo le notizie sui rincari indiscriminati e le fake news con ricette "fantasiose" sui social per risolvere i problemi legati ai disinfettanti per le mani, divenuti introvabili per l'epidemia di coronavirus, visto che il Ministero della Salute raccomanda, specialmente in questi giorni di lavare spesso le mani con acqua e sapone, e di utilizzare un gel disinfettante quando si è fuori casa, vi daremo qualche consiglio su come preparare un gel igienizzante per le mani.

Fermo restando che il metodo più efficace, come riportato proprio dal Ministero della Salute, è quello di lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi, tempo minimo necessario per eliminare la maggior carica batterica presente sulla nostra pelle, un altro nostro alleato, se non si hanno a disposizione acqua e sapone, è l’alcool e disinfettanti che lo contengono con una concentrazione di almeno il 60%, sempre come riporta il sito del Ministero della Salute.

Qui di seguito vi spieghiamo come fare il Gel disinfettante in casa secondo la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ricetta: Gel lavamani fatto in casa

Il gel che si potrebbe usare, altro non è che un igienizzante a base di alcol etilico, ipoclorito di sodio diluiti in acqua in percentuali specifiche in base ai diversi utilizzi che ne vengono fatti. Proprio partendo da questi ingredienti, è possibile realizzare un disinfettante per mani fai da te.

Ricetta:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98%

acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro

Conservatelo in bottiglia di plastica o vetro, e tappatelo per bene.

Come disinfettare le mani

Per essere realmente efficace l'alcol etilico non va usato puro, ma diluito in acqua in percentuale non inferiore al 75% e su mani pulite, prive di incrostazioni di qualsiasi tipo o strati di unto, e asciutte. Nella ricetta del gel disinfettante fatto in casa è presente anche la glicerina, perché serve ad aumentare la densità del prodotto evitando che scivoli via dalle mani. L'acqua ossigenata, infine, serve ad eliminare eventuali spore batteriche non uccise dall'alcol.

Ci sono poi metodi più casalinghi, ma che possono comunque aiutarci quando non siamo a casa e non disponiamo di acqua e sapone.

Vediamo allora come possiamo preparare in casa un gel disinfettante fai da te, con ingredienti facilmente reperibili.

Chi ha un minimo di conoscenze su pulizia e disinfezione sa che per eliminare i microorganismi dannosi purtroppo i disinfettanti da soli non bastano, neppure i più forti (e intendo quelli che non si possono usare sulla pelle) sono in grado di eliminare completamente batteri e virus, riescono solo ad abbassare la carica batterica. In quasi tutti i gel disinfettanti, l’ingrediente principale è l’alcool che, però, non è un disinfettante (anche se in passato si credeva che lo fosse) ed inoltre è attivo solo ad alte concentrazioni.

Premesso che per eliminare virus e batteri nel modo migliore bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone, esiste un’alternativa naturale da portarsi dietro quando si è in giro e non si può accedere all’acqua: vi ricordiamo che questa non è una soluzione che vi ‘assicura’ l’eliminazione di virus e batteri dalle mani, ma può comunque aiutarvi a limitarli.

L’aceto ha un ottimo potere disinfettante, non fa male e se abbinato ad oli essenziali e ad acqua ossigenata diventa ancora più potente, con l’aceto si può preparare uno spray ottimo per abbassare la carica batterica sulle mani (e anche sulle superfici) in caso di emergenza.

Ecco cosa occorre per preparare questa soluzione a base di aceto:

Ingredienti:

Aceto bianco o aceto di mele, Acqua, Olio essenziale di tea tree, bottiglietta spray da 100 ml

Come prepararlo:

Riempite la bottiglietta spray con:

49 ml di aceto

49 ml di acqua

2 ml (40 gocce circa) di Olio Essenziale di tea tree.

Come fare il gel igienizzante per mani?

Chiudete con il tappo e agitate bene la bottiglietta per favorire l’emulsione. Potete tranquillamente spruzzare la miscela sulle mani quando non avete a disposizione acqua e sapone, oppure dopo esservi lavati le mani come misura ulteriore, però ricordatevi sempre di agitare la miscela prima di utilizzarla per ripristinare l’emulsione.

Se volete potenziarne al massimo l’effetto disinfettante dell’aceto potete preparare un’altra boccetta spray uguale ma riempita con acqua ossigenata. Spruzzate sulle mani prima la boccettina con la miscela di aceto e poi successivamente con quella con acqua ossigenata.

Igienizzante per le mani con l’aloe vera:

Vediamo come preparare in casa un gel igienizzante mani fai da te con aloe vera e tea tree oil:

L’aloe vera e tea tree oil: uniti ai benefici degli oli essenziali sono un vero portento.

Quando siete fuori casa e avete a che fare con molte persone o con i mezzi pubblici è essenziale tenere le mani sempre pulite e igienizzate. Senza dover andare ad acquistare un classico disinfettante già pronto (magari proprio perché è introvabile), potete realizzarne uno in casa personalizzandolo in base alle vostre esigenze. I prodotti sono assolutamente naturali, come ad esempio l’aloe vera, il tea tree oil e la lavanda. In più, però, aggiungeremo a questi ingredienti, l’alcool denaturato per uccidere batteri e virus (come ad esempio il coronavius COVID-19).

Vi suggeriamo anche come preparare un gel lavamani fai da te, da tenere sempre in borsetta o anche in casa, nel caso in questi giorni gli scaffali dei supermercati continueranno a rimanerne sprovvisti.

Disinfettante fai da te per le mani: la ricetta

La ricetta base per un disinfettante fai da te, come spiegato dall’OMS e come anticipato sopra, è composta da: per 1 Litro, 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% e Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro.

Mettete in una o più bottigliette. Prima di realizzarla con le vostre mani, però, vi ricordiamo che l’alcool è fortemente infiammabile: realizzatela solo se siete sicuri di averne le competenze.

Gel igienizzante mani, la ricetta con il tea tree oil Il tea tree oil è un ottimo disinfettante naturale e può essere utilizzato come base di molti prodotti per igienizzare le mani.

Tutto ciò che vi servirà per ottenere un disinfettante fai da te sono:

15 gocce di olio essenziale di Tea Tree, 150 ml di alcool denaturato (alcool isopropilico), 30 gocce di olio essenziale di eucalipto 100 g di gel d’aloe vera Mescolate gli oli insieme e unite l’alcool. Unite infine l’aloe e versate il mix in un contenitore con tappo ( bottiglietta )e agitate per bene prima di usarlo. Per aumentare l’azione disinfettante del tea tree e se volete dare al prodotto un profumo agrumato potete aggiungere 5 gocce di olio essenziale di bergamotto o di limone.

Gel igienizzante mani fai da te all’aloe vera:

Per preparare un gel igienizzante all’aloe vera vi basteranno pochissimi minuti. Vi serveno: 100 g di gel d’aloe vera 15 gocce di olio essenziale di lavanda olio di chiodi di garofano q.b. 150 ml di alcool denaturato tea tree oil q.b. Versate in una ciotola 10 gocce di ciascun olio essenziale e il gel all’aloe e mescolate per bene. Unite poi l’alcool, versate poi il mix ottenuto in un vecchio flaconcino da riciclo e conservatelo al riparo dalla luce.

Gel igienizzante mani speziato alla cannella:

Procuratevi un flaconcino con dosatore vuoto che conteneva in precedenza del sapone liquido e lavatelo per bene. Utilizzate sempre il gel all’aloe vera come base, ve ne basteranno due cucchiai, e aggiungete 15 gocce di olio essenziale alla cannella e al limone. Diluite il tutto con 100 ml di acqua e mescolate il tutto. Agitatelo prima di utilizzarlo in modo da fare amalgamare gli oli.

Per quanto riguarda invece la ricetta per preparare in casa l’Amuchina, che negli ultimi giorni sta circolando online, lo stesso Zago sconsiglia di cimentarsi nella realizzazione di questo prodotto fai da te in casa.

Gel disinfettante, come farlo in casa con la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Il Ministero della Salute specifica che, per una corretta igiene delle mani, è indispensabile lavarle spesso almeno per 40-60 secondi, o passare l'igienizzante per almeno 30-40 secondi. Si sconsiglia, inoltre, l'uso eccessivo dei disinfettanti a base di alcol etilico che, con il tempo, seccano la cute e potrebbero favorire la resistenza nei batteri. Meglio lavare spesso le mani, insomma e seguire il vademecum diffuso dal Ministero sul Coronavirus“