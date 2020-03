Chiara Maci approda a Modica con l’Italia a morsi

Modica - Chiara Maci, nonostante la sua laurea in Giurisprudenza, ha seguito la sua passione per la cucina diventando famosa con il blog di cucina “Due sorelle in pentola”, blog che ha aperto con la sorella Angela nel 2009.

La popolarità, però, è giunta quando si è messa in proprio con un nuovo blog: chiaramaci.com. Contemporaneamente la sua fama si è estesa anche alla tv grazie alla partecipazione a più programmi.

Dopo essere approdata in tv nel 2015 nella sua prima trasmissione #vitadafoodbloger, su Fox Life, dove spiega le sue ricette, Chiara è cresciuta ed è diventata nota in tv tra le più famose food bogger italiane.

Nel frattempo ha avuto due splendidi pargoli, Bianca e Andrea, col compagno lo chef Filippo La Mantia, e dallo scorso anno è approdata a Canale 33, conducendo la fortuna trasmissione L’Italia a morsi.

In ogni puntata Chiara visita una città, dei produttori locali, e un'amante della cucina regionale che apre la porta di casa per far gustare un menù con le ricette tradizionali e l’obiettivo di preservare la cucina tradizionale italiana.

La puntata andata in onda di ieri sera, su canale 33 del digitale terrestre, dell’Italia a Morsi ha avuto come protagonista Modica, la città barocca che ha dato i natali a Quasimodo.

Chiara ha scelto la Dolceria Bonaiuto per aprire la puntata ed assaggiare le famose ‘mpnatigghie, i tipici biscotti di Modica ripieni di carne. Biscotti, che anticamente nascevano per conservare le carni in periodi in cui non esistevano metodi di refrigerazione. L’impanatigghia di Modica è stato definito da Sciascia il biscotto da viaggio.

La food blogger dopo avere anche assaggiato la tipica tavoletta del cioccolato di Modica da 100 grammi, ha fatto un salto a visitare la cucina della cesarina Elisa, per assaggiare la cucina tipica di Modica.

Macco di fave, “buccatieddi” con i “ciurietti”, ravioli con il finto sugo, la parmigiana di melanzane e per finire e il bianco mangiare di mandorle, il menù modicano tipico scelto per Chiara.

Poi è stata la volta della visita in un caseificio, appena fuori Modica, dove Chiara si è recata per assistere alla preparazione del caciocavallo Ragusano che si produce ancora all’antica maniera, a mano. Il Ragusano è il formaggio a pasta filata che si può gustare in diverse stagionature, è buonissimo sia fresco che stagionato. Il formaggio a “parallelipedo” tipico che non può mai mancare nelle ricette ragusane.

Così si conclude il viaggio del gusto a Modica della food blogger Chiara Maci che deve il suo successo oltre che alle partecipazioni Tv, soprattutto al suo blog e a Instagram. Nel suo profilo non parla solamente di cucina, ma ama anche raccontare dei viaggi trascorsi in compagnia della figlia.