Premier Conte parla alla nazione: Italia tutta zona rossa

Roma - Il Governo sta varando un nuovo provvedimento che si intitola "Io resto a casa". Tutta l'Italia diventa zona rossa. Vietati gli spostamenti in tutta Italia. "Non c'è più tempo", ha detto il presidente del consiglio, che ha avuto parole di ammirazione per medici e sanitari, che rischiano la loro vita.

"Il futuo dell'Italia è nelle nostre mani, e tali mani devono essere responsabili". Le misure adottate per Lombardia più province saranno estese a tutto il territorio nazionale. Sospeso il campionato di calcio e tutte la manifestazioni sportive. Il decreto, un Dcpm, sarà pubblicato stasera in Gazzetta ufficiale, sarà in vigore da domattina.

"Un unico regime di disciplina a tutta la penisola", spiega il premier, che ha sentito al telefono tutti i leader politici, anche Matteo Salvini. "Ho informato il Presidente della Repubblica". Chi vuole spostarsi deve fare una autocertificazione veritiera, ci si espone al reato di falsa autocertificazione e di trasgressione alla norma sul divieto di spostamento.

Scuole chiuse fino al 3 aprile. Chiuse fino a quella data anche le Università.