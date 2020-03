Sonia Bergamasco a passeggio nei luoghi di Montalbano

Ragusa - Oggi pomeriggio è Sonia Bergamasco la protagonista della rubrica di Geo, il programma pomeridiano di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

L’attrice è Livia, la fidanzata del Commissario Montalbano nella serie Rai, e spinge la sedia a rotelle di Fiamma Satta per le vie di Ragusa e dintorni, dentro e fuori il set delle nuove puntate: una passeggiata tra la magnifica realtà dei luoghi siciliani cari a Camilleri e la finzione creata della sua fantasia: Vigata e Marinella. Tutto comincia alla fermata degli autobus (in realtà Ragusa Ibla) dove il commissario attende la sua Livia e Fiamma la sua amica Sonia, per visitare insieme il Giardino Ibleo, la piazza barocca con il Duomo di San Giorgio, e poi Scicli, con la piazza del municipio trasformato nel celebre commissariato. Tappa quindi a Punta Secca, nel ristorante preferito da Montalbano e infine, al tramonto, davanti alla sua casa, con la famosa terrazza sul mare.