Il Commissario Montalbano fa 9 mln e 400 spettatori. Brava Katia Greco

Roma - Su Rai1 l’Edizione Straordinaria de TG1 ha informato 10.780.000 spettatori (34.4%); Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato 9.377.000 spettatori pari al 39% di share (Camilleri racconta 9.034.000 – 29.6%).

Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha informato 4.382.000 spettatori (14%); Geostorm, in onda dalle 21.50 alle 24.04, ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 1.999.000 spettatori pari al 6.6% di share e a seguire Reclaim totalizza 525.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha catturato l’attenzione di 1.619.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video 604.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Stasera Italia – Speciale Coronavirus totalizza un a.m. di 2.342.000 spettatori con l’8.5% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 383.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 Django Unchained ha segnato l’1.7% con 411.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 415.000 spettatori (1.4%).

Ottima la prova attoriale della protagonista femminile dell'episodio, l'attrice Katia Greco, messinese, classe 1985.