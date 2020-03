Nessun caso di Coronavirus a Ragusa, ma non culliamoci. VIDEO

Ragusa - In provincia di Ragusa non c'è nessun caso accertato di Coronavirus, non cè nessun ricoverato positivo al tampone, ma questo non autorizza nessuno a tirare un sospiro di sollievo, a prendere sottogamba la situazione, a trasgredire i divieti.

Comunicazioni in consiglio comunale dell'assessore alla sanità del Comune capoluogo, stamani, Luigi Rabito, che è anche -e la professione qui rileva tantissimo- Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia, Terapia Intensiva e Rianimazione dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il primario ha spiegato di far parte di una task force dell'azienda sanitaria che monitora il possibile contagio. Ecco il suo intervento in aula consiliare.