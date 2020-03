A Vittoria non l'hanno ancora capito

Vittoria - Non tutti hanno capito la gravità di quello che sta succedendo. A Vittoria ad esempio, dove per le strade si registra traffico veicolare come se nulla fosse.

Forse non è chiaro che si rischia una catastrofe se i singoli non osservano la regola di restare a casa. La foto che vi proproniamo è preoccupante. Molti non hanno capito quello che sta succedendo. E che potrebbe ancora succedere. Non abbiamo la sanità della Lombardia, e se dovessero esserci contagi, la situazione precipiterebbe molto presto. Ad ogni buon conto che vi ricordiamo, che in auto si viaggia da soli.