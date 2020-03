Posso portare a spasso il cane? Sì, purché l'uscita sia breve

Nel momento in cui anche le passeggiate di svago sono sanzionate penalmente, posso portare a spasso il cane per i bisogni fisiologici? Certo che sì, purche la passeggiata sia breve e non diventi una scusa per andare in giro a bighellonare.

L’uscita, breve, dell’animale domestico per esigenze fisiologiche è contemplato dal decreto del Governo. In generale, ci si può spostare con gli animali facendo l’autodichiarazione, se l’esigenza è determinata da situazioni di necessità. Sono quindi permesse, in quanto necessità fisiologiche, le normali “passeggiate” con il cane per lo sgambamento e i suoi bisogni fisiologici. Anche da un Comune all’altro, se occorre, sono consentiti gli spostamenti per indifferibili necessità mediche dell’animale, ovviamente munendosi di autocertificazione e (meglio ancora) di certificato veterinario.

