Conte: gli aiuti del Governo a chi è in difficoltà. I buoni spesa

Roma - Conferenza stampa del Premier Conte, dalle 19,36. "I sindaci sono le nostre sentinelle e avranno 4 miliardi e 300 milioni a valere sul fondo di solidarietà. Aggiungiamo altri 400 milioni, per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Nasceranno i buoni spesi. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Abbiamo favorito le donazioni, non tasseremo la solidarietà. Faccio appello alla Grande Distribuzione perchè faccia il 10% di sconto a chi acquista coi buoni spesa".

A fianco di Giuseppe Conte il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Garantiremo la cassa integrazione entro il 15 aprile, e possibile prima. Abbiamo previsto cinque bonus indennizzi di 600 euro. Stiamo facendo di tutto, affinchè dal primo aprile, con un Pin, si possa ottenere questo bonus mensile di 600 euro.

Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri: "Garantiremo ai comuni le risorse per l'acquisto di beni di prima necessità. Nessuno sarà lasciato solo". In collegamento il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presidente nazionale Anci: "Dobbiamo aiutare i cittadini a essere sostenuti in questo momento di difficoltà".

Scuola

"Non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie per scuola e Università", ha detto il Premier. La conferenza stampa è terminata alle 20,05.