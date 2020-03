Roma - "Non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie per scuola e Università, questo lo possiamo già anticipare". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della conferenza stampa di stasera. Conte ha finalmente detto ciò che tutti avevamo capito da tempo. Non sarà possibile, per l'anno scolastico in corso, 2019/2020, il ritorno in classe, nè in giugno nè in luglio.

