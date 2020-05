Cristiano Malgioglio: dopo tre mesi esco di casa, bardato come un mulo

Milano - Chi in Sicilia conosce la bardatura dei cavalli sa che di cosa stiamo parlando. Cristiano Malgioglio (Ramacca, 1945) è uscito di casa dopo tre mesi di quarantena. Il cantautore che ha firmato tante canzoni di Mina e il "Gelato al Cioccolato" di Pupo ha voluto immortalare il momento - e il suo particolare look - in una foto, prontamente pubblicata su Instagram.

Malgioglio si mostra completamente bardato, dalla testa ai piedi. Oltre ad indossare la mascherina chirurgica, si copre interamente la testa ed il volto con una visiera in plastica trasparente. Qualcuno commenta: "Cristiano ma come sei conciato, fa caldo, basta la mascherina." Lo zelo è comprensibile vista la lunga reclusione di Cristiano Malgioglio; tuttavia anche le reazioni divertite dei fan, a questo punto, sono inevitabili.