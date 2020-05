Fase 2: Baudo e Parmitano in spot 'A Catania turismo è...'

CATANIA, 21 MAG Cultura, bellezza, natura, tradizione, arte, scienza e creatività rendono il turismo a Catania "un grande spettacolo". Parola di Pippo Baudo di altri artisti e scienziati etnei che hanno prestato voce e immagini per realizzare il video 'Catania turismo è...', prodotto di un tirocinio a distanza del dipartimento di Scienze della Formazione dell'università etnea. In un minuto raccontano la città dai mille volti, che, citando il motto di Catania, come la Fenice più volte distrutta da terremoti e cenere 'melior de cinere surgit', risorge più forte dalla ceneri.

A prestare parole e immagino a sostegno della 'rinascita' della 'loro' città, oltre a Baudo, ci sono Mario Biondi, Marella Ferrera, Donatella Finocchiaro, Leo Gullotta, Tuccio Musumeci, Luca Parmitano, Pippo Pattavina e Lucia Sardo. Il video mostra immagini uniche della città, montate dallo staff di Zammù Tv, la web tv d'Ateneo, e accompagnate dalla suggestiva musica del maestro compositore Adriano Maria Vitali che per l'occasione ha riarrangiato la sua celebre composizione "Sicilian Shuffle" che già negli anni '90 accompagnava lo spot "In Sicilia Turismo è Cultura", promosso dalla Regione. (ANSA).