Lotta al virus, Mattarella premia la ragusana Concetta Castilletti

Roma - La ricercatrice ragusana Concetta Castilletti, in forza allo Spallanzani di Roma, è da oggi Cavaliere al merito della Repubblica per volontà del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Fu lei a isolare, prima in Italia, il Coronavirus.

Sono 57 i Cavalieri al merito della Repubblica, premiati per essersi "particolarmente distinti nel servizio della comunità durante l'emergenza coronavirus" come scrive ancora la Presidenza della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ieri nella sua visita per il 2 giugno a Codogno aveva annunciato i riconoscimenti, e oggi sono arrivati i nomi a "simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali". Venticinque donne e trentadue uomini, scelti in tutto il Paese per atti di coraggio o di ingegno.