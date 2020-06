L'uomo Gucci? E' un po' bambino

Infantile. L'uomo Gucci, nelle linee decise dal direttore creativo, Alessandro Michele, non obbedisce ai canoni della mascolonità e invita piuttosto l'uomo a liberarsi dalle sovrastrutture socio culturali, indicando un metodo: essere maschili e non maschilisti. Per questo può tornare utile regredire alla condizione di bambini.

Così la collezione menswear Autunno/inverno 2020-21 ci insegna che essere infantili non sempre è negativo, come nel fanciullino di Giovanni Pascoli. Torniamo allora sui banchi di scuola. E impariamo di nuovo a essere maschi. Partendo da zero.