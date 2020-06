Alitalia: Salvini, voli troppo cari governo intervenga

ROMA, 12 GIU "Tratte care e tratte cancellate, penso a Trapani. Ma anche ai problemi per la Sardegna. Con tutti i miliardi che gli italiani hanno dato ad Alitalia non è possibile che in una stagione così delicata per il turismo ci siano tagli o prezzi così elevati". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai giornalisti, non appena giunto in aeroporto a Palermo dove ieri si è tenuta una seduta straordinaria del governo regionale e dell'Anci Sicilia sul caro tariffe e sulla decisione dell'Alitalia di cancellare i collegamenti con lo scalo di Trapani Birgi. "Per questo motivo ha aggiunto Salvini abbiamo già chiesto al governo di intervenire perché gli italiani ci mettono i soldi ma poi vogliono poter volare a prezzi decenti". (ANSA).