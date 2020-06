Viceministro Cancelleri: a Comiso si torna a volare il 21 giugno

Comiso - A Comiso e Trapani si vola dal 21 giugno. Parola del viceministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri, dopo la notizia apparsa stamani, che spostava al 14 luglio il ritorno dei voli.

“Mi sono voluto accertare personalmente – dichiara il vice ministro Cancelleri – come mai gli aeroporti di Comiso e di Trapani non fossero stati inseriti nel decreto del Mit, che dispone l’operatività degli scali su tutto il territorio nazionale. Ho sentito i presidenti delle società che gestiscono i due aeroporti siciliani, rispettivamente Mistretta per la So.A.Co di Comiso e Ombra per l’Airgest di Trapani, e li ho rassicurati della riapertura secondo le loro necessità”.

Gli aeroporti Pio La Torre di Comiso e Vincenzo Florio di Trapani-Birgi riapriranno al traffico il prossimo 21 giugno, così come richiesto dagli stessi scali all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). Cancelleri ha sentito questa mattina il presidente dell’Enac.