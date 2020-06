Riapre Baia Samuele, riparte il turismo nel ragusano

Scicli - Una buona notizia, segno della ripresa dei flussi turistici in provincia di Ragusa. Riapre il 4 luglio il villaggio turistico Baia Samuele a Sampieri, in territorio di Scicli. Si tratta di una struttura ricettiva gestita dai Grandi Villaggi e a quattro stellec, piscine, centro benessere, appartamenti e camere alberghiere. Sono 320 le camere in totale. Baia Samuele è in grado di ospitare, a pieno regime, oltre mille persone, oltre ai lavoratori.