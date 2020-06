La dieta frazionata per dimagrire senza rinunce

La dieta frazionata per dimagrire mangiando senza troppo rinunce. La dieta frazionata si basa su un'alimentazione suddivisa in piccoli pasti e consente di dimagrire senza soffrire. Prevede infatti piccoli, ma frequenti pasti durante la l'arco della giornata. La dieta frazionata è suddivisa in 6 pasti principali. Oltre alla classica prima colazione, pranzo e cena vanno aggiunti due spuntini tra la colazione e il pranzo e tra pranzo e cena, oltre a un pasto dopo cena. Nella dieta frazionata è importante che i pasti siano basati su cibi ipercalorici, con poco volume, tante proteine e facili da digerire, questa suddivisione dei pasti tipica della dieta frazionata permette di mangiare poco ma spesso e quindi di distribuire le calorie lungo tutta la giornata.

Dieta frazionata per dimagrire senza rinunce: come funziona? E' un regime alimentare che, con più piccoli pasti al giorno, ha l'obiettivo di aumentare l'apporto calorico (esigenza tipica degli sportivi ma anche di chi deve recuperare le forze dopo una malattia) senza affaticare l'organismo in laboriose digestioni. Controllando le porzioni, il metodo in questione può però essere utilizzato anche per perdere peso. La dieta frazionata si basa su un'alimentazione varia, ma caratterizzata da piccole porzioni da consumarsi nell'arco della giornata. È la classica dieta seguita dagli sportivi e prevede una colazione, uno spuntino a metà mattina, il pranzo, uno spuntino pomeridiano, la cena ed un piccolo pasto dopo cena.

Esempio di Menù della dieta frazionata settimanale

Colazione: una coppetta di ricotta magra con fiocchi d'avena e semi di lino

Spuntino mattutino: una ciotola di pomodorini con un tocchetto di parmigiano e 2 cracker integrali

Pranzo: Insalata di farro con peperoni e tofu alla menta, due albicocche.

Spuntino pomeridiano: una coppetta di ciliegie; uno yogurt di soia con una cucchiaiata di semi di girasole

Cena: una fettina di pane integrale, insalata di ceci con sedano e rucola

Giorno 2

Colazione: una coppetta di yogurt di soia con una banana e 2 mandorle

Spuntino mattutino: due-tre carote con una tazzina di formaggio magro spalmabile

Pranzo: Una fettina di pane integrale, seitan con zucchine alla piastra

Spuntino pomeridiano: Un vasetto di yogurt con 2 cucchiai di fiocchi di avena

Cena: Macedonia di ananas.

Giorno tre

Colazione: un'omelette con un tuorlo e due albumi, una-due fettine di pane integrale tostato

Spuntino mattutino: uno yogurt di soia con semi di lino, una coppetta di ciliegie

Pranzo: Insalata di riso integrale con fagiolini, pomodori, mandorle tostate e menta

Spuntino pomeridiano: una pesca, una coppetta di fiocchi di latte con fiocchi di avena

Cena: una fettina di pane integrale tostato.

Colazione: una coppetta di ricotta magra con 2-3 mandorle e fragole

Spuntino mattutino: una coppetta di ciliegie, uno yogurt alla soia con fiocchi di avena

Pranzo: una fettina di pane integrale, merluzzo alla piastra con insalata

Spuntino pomeridiano: un tocchetto di parmigiano, una ciotola di pomodorini

Cena: Minestrone tiepido con legumi e verdure con fiocchi di avena tostati.

Giorno 5

Colazione: una coppetta di yogurt di soia con qualche pistacchio tritato, due fettine di melone

Spuntino mattutino: Un frullato di frutta e latte senza zucchero

Pranzo: Tofu marinato alla salsa di soia con insalata di peperoni e patate al vapore

Spuntino pomeridiano: Un frullato di frutta e latte senza zucchero

Cena: un calice di vino bianco.

Sesto giorno

Colazione: due fette di melone, un uovo alla coque con crostini di segale.

Spuntino mattutino: due cracker integrali, un succo di pomodoro condito

Pranzo: Insalata tiepida di tonno, zucchine e carote al vapore con olio al rosmarino

Spuntino pomeridiano: una pesca, uno yogurt di soia con semi di girasole

Cena: un sorbetto di frutta

Durante la dieta frazionata è opportuno bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Vanno invece escluse le bevande alcoliche, zuccherate e gassate. Prima di iniziare la dieta bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di malattie.