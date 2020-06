A Messina l' ex bar Billè guidato da chef La Mantia

Messina - Riaprirà dopo 10 anni lo storico ex bar Billè a Piazza Cairoli Messina. L’architetto Piero Lissoni ha curato il nuovo progetto di un luogo storico nel cuore di Messina e ha fatto risplendere un palazzo barocco risalente agli anni 20 del secolo scorso, per decenni simbolo cittadino con l’ex bar Billè. L’azienda Miscela d’oro che gestirà il locale per questa nuova realtà ha assunto 24 giovani, per metà donne, guidati dallo chef palermitano Filippo La Mantia: «Insieme col nuovo team ho riesplorato la mia cucina, dandole una chiave di lettura dove l’innovazione incontra la tradizione, affinchè il cliente si possa identificare in un preciso luogo.

Non trattandosi di una classica caffetteria, l'offerta gastronomica proporrà colazione, gelati, cocktail oltre la ristorazione, ma soprattutto un ambiente dove assaporare il silenzio, accompagnati da una luce rilassante e un suono ovattato capace di farci sentire come a casa». Il locale avrà appunto un design nuovo con antiche maioliche palermitane incastonate in alte colonne, pietra lavica smaltata nel pavimento e nelle superfici verticali, alcuni pezzi di antiquariato siciliano, mensole e vetri che si aprono lungo il soffitto, boiserie in legno e panche custom-made per ricordare la tradizione ebanistica delle chiese, il verde acqua del bancone sovrasta il colore nero dell’Etna.