Scooter contro auto, muore un ragazzo di 20 anni. FOTO

Pachino - E' morto oggi pomeriggio Natale Passarello, 20 anni, dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 14,30 in via Mascagni a Pachino: il ventenne è stato travolto da un’autovettura ed è voltato contro l’asfalto a più di 10 metri di distanza dal luogo dell’impatto. I giovane indossava il casco. Coinvolti, oltre allo scooter, anche altre due Fiat Doblò che viaggiavano in direzione Marzamemi.

Il primo soccorso è giunto dopo 30 minuti con l’arrivo dell’ambulanza del 118 dal Presidio territoriale d’emergenza di Rosolini, le condizioni di salute hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma quando è atterrato il cuore del giovane Natale si è fermato. Sul posto le forze dell’ordine, per stabilire la dinamica dell’incidente, e i familiari, distrutti dal dolore.

Nella foto, il sinistro.