Dalla Sicilia a Malta a nuoto: un maltese tenta la traversata

Santa Croce Camerina - Il campione olimpico maltese Neil Agius si prepara a compiere una grande impresa: attraversare a nuoto il Mediterraneo dalla Sicilia fino a Malta, per un totale di circa 100 km e 35 ore di prestazione sportiva non-stop. L'impresa avrà inizio all'alba del 25 giugno da Punta di Braccetto, in provincia di Ragusa, e terminerà nel porto della città natale dell'atleta, San Julián. La traversata sarà la quinta più lunga al mondo mai percorsa in mare aperto e vedrà protagonista un atleta già salito agli onori della cronaca: Neil Agius è stato il primo al mondo a percorrere a nuoto l'intero perimetro dell'isola di Malta.

L'impresa avrà luogo con lo scopo di sensibilizzare circa il problema dell'inquinamento dei mari ed è sostenuta da DAAA Haus, studio di architettura maltese che condivide con l'atleta gli stessi valori di rispetto, riduzione dell'impatto e tutela ambientale. La traversata verrà filmata e documentata in tempo reale durante l'intero percorso da Kurt Arrigo e Lovin Malta. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali social del movimento (presto ONG) Wave of Change.