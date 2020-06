Da Londra a Palermo positiva al Covid, esce da Rianimazione

Palermo - Ha partorito mentre era in coma, mentre le sue condizioni si aggravavano. Ora è uscita dal reparto di Rianimazione, dopo essersi svegliata dal coma dieci giorni fa, la mamma 34enne che da Londra, in aereo, in avanzato stato di gravidanza, è arrivata a Palermo, dove le sue condizioni di salute sono precipitate. La donna del Bangladesh è guarita dal Coronavirus. La bambina è stata ricoverata in un altro ospedale siciliano per piccoli problemi dovuti alla nascita prematura. Si attende ora il loro primo abbraccio.