Mamma da Londra a Palermo col Covid, si sveglia dal coma

Palermo - Sta meglio, è uscita dal coma, la donna 34enne che da Londra era arrivata a Palermo, affetta da Coronavirus e in gravidanza. Grazie a un cesareo, durante lo stato di incoscienza, la donna è stata fatta partorire. La bambina, nata prematura, è stata trasferita in un ospedale pediatrico di Taormina. La 34enne bengalese era partita da Londra, affetta da Covid, per raggiungere Palermo, dove risiede. Durante il viaggio le sue condizioni di salute erano peggiorate, e all'arrivo nel capoluogo siciliano la donna è stata ricoverata e intubata.

Ora la notizia del suo risveglio. Ha chiesto dove fosse la figlia. Le è stato spiegato che è in un ospedale e che sta bene. Presto si riabbracceranno. La bimba si chiama Sofia Rosalia. Sofia come l'ospedale in cui la mamma è stata curata, il Santa Sofia, Rosalia come la santuzza protettrice di Palermo. Non si sa ancora se la bimba è stata contagiata dal Covid.