Ciccio Sultano va a Noto: apre il resort di lusso San Corrado

Ragusa - Ciccio Sultano apre a Noto. Nel Resort San Corrado, 25 stanze. La fine dei lavori era prevista per quest’anno e a causa del Covid è slittata a febbraio 2021. Il resort è nell’ex tenuta dei Principi Nicolaci di proprietà di Paolo Gionfriddo (ligure di genitori siracusani) a Noto. Per il momento oltre al gourmet ci sarà una trattoria che si chiamerà CasaPasta, il simbolo gastronomico dell’Italia nel mondo.

Lo chef bistellato di Ragusa Ibla sta già facendo i colloqui per il San Corrado.