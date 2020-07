Giucas Casella: la pizza coi gamberi, quando ve lo dico io

Pozzallo - "Quando ve lo dico io". E via gente che restava con le mani legate, come in un incantesimo. Il prestigiatore palermitano Giucas Casella (Giuseppe Casella Mariolo, Termini Imerese, 1949), già frequentatore degli scogli di Punta Regilione a Marina di Modica, qualche sera fa è apparso come d'incanto in una pizzeria di Pozzallo, mostrando gamberoni convincenti su una pizza marinara. Qualcuno ha gridato alla magia dell'illusionismo, ma nella cittadina di mare la pizza ai gamberoni la fanno anche senza giochi di prestigio.