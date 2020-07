Yacht, l'Amadeus I in Ortigia a Siracusa. FOTO

Siracusa - E' vero, l'attrazione è stata la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, ma qualcosa di più moderno e glamour ha fatto bella mostra di se in questi giorni in Ortigia. E' lo yacht Amadeus I, attraccato al molo. Si tratta di uno yacht di 45 metri costruito nel 2015 dai cantieri Timmerman. Può ospitare fino a 10 ospiti in 5 cabine: 1 master, 2 doppie, 2 twin. Nove i membri dell'equipaggio. Interni in stile Art Deco disegnati dallo Studio Frangulyan, racchiudono pregiati pellami italiani, legni esotici e superfici in onice. Un nuovo ed ampliato beach club aggiunge alla barca ulteriori spazi esterni di pregio.