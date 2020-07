Le piazze siciliane in cui sarà proiettato il film di D&G

Siracusa - La Regione Siciliana ha scelto Dolce&Gabbana, da sempre ambasciatore dell'Italia e della Sicilia nel mondo, per la direzione creativa di un programma mirato alla promozione e alla valorizzazione dell’Isola. Ad inaugurare la collaborazione, il progetto “Cinema all’aperto”: uno schermo itinerante, realizzato in alcune fra le più belle piazze siciliane, che proietterà il film "Devotion", diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone. L'anteprima mondiale del film avrà luogo sabato 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, nell'ambito del Taormina Film Fest 2020. Le proiezioni proseguiranno in agosto attraverso una serie di eventi in alcune città della regione che, per l'occasione, si animeranno con esposizioni agro-alimentari e allestimenti tipici del folklore siciliano.

L'idea del progetto "Cinema all'aperto" si ispira al film di Tornatore del 1988 "Nuovo Cinema Paradiso", la cui pellicola fu restaurata nel 2014 da Dolce&Gabbana in collaborazione con Luce Cinecittà e la Cineteca di Bologna. Di seguito il calendario delle tappe in cui si realizzerà il progetto del "Cinema all'aperto", e il soggetto documentario del film Devotion.

- Siracusa – Piazza Duomo – 1 agosto

- Caltagirone – Scalinata di via Scala – 5 agosto

- Castellammare del Golfo – Piazza Stenditoio – 8 agosto

- Palermo – Piazza Politeama/Piazza Massimo – 12 agosto

- Polizzi Generosa – Piazza Trinità – 16 agosto