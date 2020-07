Rihanna lancia Fenty Skin! la nuova linea di skincare dal 31 luglio

I rumors si rincorrevano già da qualche settimana, ma ora c’è l’ufficialità. La popstar Rihanna sta per lanciare sul mercato la sua nuova linea di skincare!

Si chiama Fenty Skin ed è la gamma di prodotti ideata da Rihanna insieme al suo team di esperti in cosmesi e dermatologia, ideata per la cura della pelle. La cantante, attrice, modella, imprenditrice e diplomatica barbadiana ha annunciato personalmente il lancio di Fenty Skin sul profilo ufficiale Instagram del marchio.

Questo il suo post: "Sto facendo del mio meglio per essere umile al riguardo, ma @fentyskin arriverà il 31 luglio esclusivamente su FENTYSKIN.COM !! potete acquistarlo in anticipo se mi lasciate la vostra e-mail attraverso il link nella mia biografia ..." Secondo il video promozionale sembra che la linea Fenty Skin includerà un detergente, un toner e una crema idratante. A marzo Rihanna aveva confermato che presto sarebbe stata lanciata una nuova linea, ma non aveva aggiunto ulteriori particolari fino a ieri, quando ha confermato che Fenty Skin sarà acquistabile il 31 luglio.

Fenti Skin: i dettagli

Fenty Skin è la prima linea firmata da Rihanna dedicata completamente ala cura della pelle, ma degli “esperimenti” erano statti fatti già con la celeberrima linea Fenty Beauty nella quale c’erano tre prodotti dedicati alla cura della persona: il Lip-Loving Scrubstick,il Body Lava Luminizer e il Makeup Refreshing.

Secondo il marchio, Fenty Skin conterrà: "preparati e saponi, kit per la cura del corpo che comprendono sia prodotti per la cura del corpo che accessori per la cura della pelle". Non includerà "profumi e altri prodotti esclusivamente profumati". Anche questa linea è stata progettata con un’attenzione particolare all’ambiente, con un occhio di riguardo alle 3 R presenti da sempre in Fenty Beauy: ridurre, riutilizzare, riciclare.

Fenty Skin si prepara a rivoluzionare il mondo della cosmesi, così come accadde con Fenty Beauty che con la sua offerta rivoluzionaria e facendo dell’inclusività una priorità assoluta, ha cambiato per sempre l’industria della bellezza, obbligando anche gli altri marchi a tenersi al passo con la sua offerta.

Rihanna è stata ispirata nella creazione di Fenty Beauty dopo anni di sperimentazione e soprattutto notando che c’era un vuoto nel settore beauty, non era semplice trovare prodotti per tutti i tipi di pelle e tutte le tonalità. Ha creato quindi una linea di make up concentrandosi su una vasta gamma di tonalità della pelle tradizionalmente difficili da abbinare, creando formule che funzionano per tutti i tipi di pelle e individuando tonalità universali. Rihanna crede nella potenza del beauty, nella sperimentazione e nel gioco: "Il trucco è lì per divertirti, non dovrebbe mai sembrare un'uniforme. Sentiti libero di rischiare, correre rischi e avere il coraggio di fare qualcosa di nuovo o diverso".

Una vera e propria rivoluzione all’insegna dell’inclusività fatta da una donna di appena 32 anni che dall’inizio della sua carriera ha raggiunto obiettivi inimmaginabili. Conosciamola meglio.

Chi è Rihanna?

Difficile credere che abbia solo 32 anni. Tutto è iniziato con un'esibizione improvvisata per alcuni produttori musicali in vacanza a New York City nel 2003, questo episodio ha contribuito a dare il via alla sua poliedrica carriera. In appena 10 anni dall'inizio della sua carriera musicale, è diventata la più giovane artista solista a segnare 14 n. 1 singoli sul cartellone hot 100 , ha venduto oltre 54 milioni di album e 210 milioni di brani in tutto il mondo. Rihanna è l’artista digitale più venduta di tutti i tempi con oltre 100 milioni di [riaa] certificazioni di canzoni in oro e platino. Oltre ai suoi successi musicali, Rihanna è una donna d'affari che fa dell’inclusività il suo marchio di fabbrica e che ha all’attivo molteplici iniziative imprenditoriali. Inclusività che ritroviamo anche in questa nuova linea. Non ci resta dunque che attendere il 31 luglio e continuare a seguire i social ufficiali del marchio per scoprire ulteriori dettagli sull’attesissima Fenty Skin!