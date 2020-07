Biagio Antonacci canta Battiato. ASCOLTA

Milano - Biagio Antonacci partecipa al progetto “I Love My Radio” proponendo la cover di “Centro di gravità permanente”, la canzone più famosa di Franco Battiato. Il cantautore milanese è il settimo artista a prendere parte all’iniziativa e succede a Negramaro, Elisa, Marco Mengoni, Giorgia, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini. “I Love My Radio” è nato per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici. Biagio Antonacci ha scelto per l’occasione di reinterpretare “Centro di gravità permanente”, un viaggio musicale prodotto e arrangiato dallo stesso cantautore insieme a Placido Salomone. “Passo ore e giorni a cercare questo 'centro di gravità permanente'… alla fine l’ho cantato… forse così mi ci avvicino di più”, ha scritto Antonacci per presentare la sua cover. “Centro di gravità permanente” arriva dopo la reinterpretazione di “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia e “Sei nell’anima” dei Negramaro. Saranno in tutto dieci le cover pubblicate da 10 grandi artisti italiani. Nelle prossime settimane sarà il turno di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax e Jovanotti.

“La voce del padrone” fu il primo LP a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia, vendendone subito un milione e mezzo ed è considerato un capolavoro mondiale.