Symphony, lo yacht di Louis Vuitton, è approdato alle Egadi

Favignana - Dopo Siracusa, Favignana. E' approdato nelle acque di Favignana e Marettimo lo yacht “Symphony“, imbarcazione di Bernard Arnault (Roubaix, 1949), proprietario di Louis Vuitton, specializzata negli accessori di moda, e Moët Hennessy, specializzata in vini e alcolici. Tanti i marchi sotto il controllo della sua holding Dior, Tag Heuer, Fendi, Bulgari e Moet-Chandon.

Oltre 100 metri di lusso per un’imbarcazione del valore di oltre 150 milioni di euro: una delle più costose al mondo. E’ stata costruita in Olanda dalla Feadship; è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone.

La mole esterna lascia già di per sè a bocca aperta ma lo stupore cresce ancor di più nel vedere cosa c’è a bordo del mega yacht. La lista è davvero lunga e articolata: si parte da una classica piscina con tanto di cascata per arrivare agli ascensori, passando per un doppio cinema interno e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca, un eliporto e dulcis in fundo un campetto da golf.