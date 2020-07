Bernard Arnault, papà Louis Vuitton, Fendi, Dior e Bulgari a Siracusa

Siracusa - E' arrivato lo yacht Symphony e il suo armatore, l’imprenditore francese Bernard Arnault, proprietario di Louis Vuitton, Fendi, Dior e Bulgari. Arnault ama particolarmente Siracusa ed è già venuto molte volte. E' il quarto uomo più ricco del mondo. Il suo yacht costa 150 milioni di euro.

La sua nave è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone. E' lungo 101 metri. Ha al suo interno una classica piscina con tanto di cascata per arrivare agli ascensori, passando per un doppio cinema interno e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca, un eliporto e dulcis in fundo un campetto da golf.