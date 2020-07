Palermo, nessuna traccia dei due dispersi

Palermo - Il giallo dei due morti. Per ora non c'è traccia della coppia inghiottita dall'acqua, che un camionista sostiene di aver visto nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci, e fino a pochi minuti fa nessuna denuncia di scomparsa è arrivata al numero unico d'emergenza. Vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno controllando tutte le targhe delle auto coinvolte per assicurarsi che chi le stava guidando ieri pomeriggio sia riuscito a mettersi in salvo. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno cercato i corpi. Questa mattina il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo ha sottolineato come "per ora non ci sono dispersi nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci - assicura Carrolo - Stiamo ancora drenando l'acqua con le idrovore e ci sono ancora auto sommerse, ma per ora nessun disperso". "Si sta lavorando a una ipotesi di possibili dispersi legata alle dichiarazioni di un testimone alla questura. Allo stato non ci sono corpi estratti dall'acqua", dicono dalla prefettura. Da Trapani sta arrivando un'altra idrovore per liberare il sottopasso di via Leonardo da Vinci dall'acqua.