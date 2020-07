Michele Riondino, in vacanza a Ragusa, omaggia Camilleri

Ragusa - Resterà a Ragusa per una vacanza di medio periodo Michele Riondino, venuto per qualche giorno di mare insieme alla moglie e alle due figlie, la seconda appena nata. E ieri pomeriggio ha partecipato a sopresa a un reading organizzato dalla libreria Flaccavento in omaggio ad Andrea Camilleri nell'anniversario della morte dello scrittore. Riondino ha interpretato un brano tratto La Mossa del Cavallo, cogliendo di sopresa il pubblico.