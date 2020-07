Diletta Leotta nella sua Catania

Catania - La storia tra Diletta Leotta e il boxer tatuato Daniele Scardina è finita. I due, che stavano insieme già da qualche anno, stanno trascorrendo vacanze separate: lei ha ritrovato gli abbracci della sua famiglia a Catania, lui è con amici ad Ibiza. Dai rispetti profili social, ormai "specchio" della vita dei vip, non trapela ancora nessuna ufficialità riguardo alla fine della storia ma gli osservatori più attenti hanno notato che da qualche tempo i due non postano più foto insieme. Alla fine del lockdown, in compagnia della famiglia di lei, erano stati insieme sul lago di Como e poi ancora in un'altra località di montagna. Se alla storia tra la conduttrice di Dazn, avvistata per una cena di lavoro con il calciatore Zlatan Ibrahimovic, e il campione di boxe, sia stata proprio posta la parola fine, ancora non si sa. Potrebbe anche essere una pausa di riflessione.