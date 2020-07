Eliana, morta a 17 anni sulla moto

Vittoria - Morire a 17 anni sullsa moto. Eliana Denaro è morta sul colpo stanotte mentre era in sella allo scooter del fidanzato. Nello scontro fra la moto e un'auto, in via Pescara, a Scoglitti, la giovane vittoriese non ha avuto scampo. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118 per lei. Grave il suo fidanzatino, trasferito nottetempo all'ospedale Cervello di Palermo. Versa in prognosi riservata, le sue condizioni sono giudicate serie.