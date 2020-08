Edoardo Bennato: non so voi, io sono a Taormina

Taormina - Edoardo Bennato (Napoli, 1946) scatta selfie in piazza a Taormina. Il cantautore partenopeo annuncia così la sua presenza in Sicilia il giorno del concerto del 13 agosto al Teatro Antico. "Dalla bellissima città di Taormina, aspettando di suonare nello splendido teatro Antico... #tantaroba". Edoardo Bennato ha salutato così i suoi fans, pubblicando un selfie da piazza IX Aprile, in attesa del concerto di due giorni fa. Più di due ore di rock in cui ha festeggiato i 40 anni dall'uscita di “Sono solo canzonette”.