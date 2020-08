Il signor Louis Vuitton è a Taormina con lo yacht Symphony

Taormina - Bernard Arnault, il miliardario francese, proprietario del gruppo del lusso Lvmh, Louis Vuitton, è tornato a Taormina. Il patron della prima azienda francese, prima in Europa e terza a livello mondiale, con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari, ama la Sicilia.

L'imprenditore è tornato a Taormina a bordo del Symphony, yacht in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e sei cabine doppie, a cui si aggiungono dodici stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da ventisette persone. La nave ha una piscina con cascata, ascensori, doppio cinema interno e all’aperto, spa, beach club, bar, palestra, centro estetico, sala da ballo, biblioteca, eliporto e un campetto da golf.

A Taormina la multinazionale di Bernard Arnault ha mostrato interesse su alcuni alberghi. Assieme ai figli, il magnate ha giocato a tennis negli splendidi campetti in terra rossa di via Bagnoli Croce. In campo anche il maestro di tennis, Mario Quattrocchi, felice di accoglierlo per il quarto anno consecutivo.