Berlusconi e il Covid, forse colpa di Barbara

Arcore - Per colpa di chi? Silvio Berlusconi abbracciato a Flavio Briatore in Sardegna? Troppo facile fare i processi sommari. Forse è stata la figlia Barbara (Svizzera, 1984) a contagiare il padre e il fratello minore Luigi. In seguito a una vacanza a Capri.

Barbara e Luigi Berlusconi nei giorni di Ferragosto hanno lasciato la Costa Smeralda, giudicata da loron troppo affollata, e si sono diretti a bordo dello yacht di famiglia, il Morning Glory (peraltro in vendita) a Capri. E proprio qui avrebbero trascorso la serata fatale da cui sarebbe partito il contagio Covid che ha sconvolto la famiglia dell'ex premier. Una serata all'Anema e Core tra canti e balli e assai poche mascherine, affollata anche da tanti ragazzi della Roma bene, che si sarebbe trasformata in un cluster vip.

I primi sintomi sono stati avvertiti quasi subito da Barbara, tanto da suggerire un test immediato, se non in alto mare quasi. Tornati in Sardegna, infatti, il Morning Glory ha gettato l'ancora nella baia di Portisco. Qui alcuni medici sono saliti a bordo evitando di dare nell'occhio, e hanno effettuato i tamponi a tutta la comitiva. Il risultato: positivi Barbara e Luigi, ma anche il compagno di lei, Lorenzo, e i due figli maggiori dell'ex dirigente del Milan. A quel punto nessun contatto ci sarebbe più stato tra i berluschini e papà Silvio, volato via precipitosamente alla volta di Arcore.

Chi è Barbara Berlusconi

Laureata in Filosofia, è nel consiglio di amministrazione di diverse aziende di famiglia e possiede quote di società e alcune holding, alcune insieme ai fratelli. Da alcuni anni ha deciso di non fare più molta vita mondana e al momento si dedica esclusivamente alla famiglia e ai suoi figli. Barbara Berlusconi ha quattro figli: Alessandro ed Edoardo, nati dalla lunga relazione con Giorgio Valaguzza, suo primo amore, e Leone e Francesco Amos avuti dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri. Barbara Berlusconi è la prima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, dopo di lei sono nati Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988. Da parte del padre, ha due fratelli maggiori: Marina, nata nel 1966, e Piersilvio, nato nel 1969 dal matrimonio di Silvio Berluscono con Carla Dall’Oglio.