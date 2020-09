Torna Classica & Dintorni al Castello Ursino di Catania

Catania - Condividere l’emozione arcana di “fare” e ascoltare musica dal vivo con la gente e tra la gente. Sia pure con le necessarie misure di sicurezza anti-covid a tutela di musicisti e spettatori. Con quattro concerti – gratuiti e consecutivi dall’1 al 4 ottobre 2020 – torna al Castello Ursino di Catania la rassegna Classica & Dintorni, 17esima edizione del festival internazionale di musica da camera e contemporanea organizzato dall’associazione Darshan di Mario Gulisano, in collaborazione con Alkantara Fest, e con la direzione artistica del M° Ketty Teriaca.

Da giovedì a domenica, sempre alle ore 21, un lungo weekend di musica da camera che vedrà alternarsi varie formazioni – dal duo al quartetto – nel Museo Civico catanese, alla muta e austera presenza della statua di Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari, l’archeologo e mecenate che giganteggia nel maestoso “Salone delle Armi”.

“Progettare il cartellone 2020 di Classica & Dintorni – spiega la pianista e direttore artistico Ketty Teriaca, che suonerà il 3 ottobre con l’Umbria Ensemble, con cui di recente ha tenuto un concerto in Svizzera – con tutte le criticità, le incognite e i possibili imprevisti legati all’emergenza sanitaria in corso è stata un’impresa titanica alla quale Darshan non si è voluta sottrarre anche in questo annus horribilis per il mondo della cultura. Da docente di pianoforte, durante i mesi di lockdown con le lezioni in video per gli allievi del Conservatorio di Palermo, ho vissuto con loro il disagio della distanza e soprattutto della mancata condivisione delle emozioni che genera una performance artistica dal vivo: che sia un concerto, uno spettacolo teatrale, una mostra d’arte, un recital letterario. È mancata la condivisione, qui e adesso, di quelle vibrazioni e percezioni che ci fanno risuonare insieme alla gente, anche perfetti sconosciuti. Per questo, sia pure in forma ridotta, e senza gli apprezzati incontri pre-concerto – condotti con successo dal prof. Giuseppe Montemagno per gli approfondimenti musicologici e interpretativi con gli artisti – abbiamo messo a punto una mini stagione di quattro concerti, sempre al Castello Ursino e stavolta ad ingresso gratuito grazie al supporto degli Assessorati al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e quello alla Cultura del Comune di Catania, ai quali va la gratitudine nostra e del nostro affezionato pubblico”.

Il programma: giovedì 1 ottobre si comincia con il duo di flauto e pianoforte di Salvatore Vella e Carmine Calabrese e un programma con musiche di Beethoven e Tchaikovsky e due partiture di flautisti – l’italiano Briccialdi e il francese Borne – vissuti nel XIX secolo.

Venerdì 2 ottobre è di scena l’Umbria Ensemble con un quartetto composto dalla flautista svizzera Myriam Hidber Dickinson, Luca Ranieri alla viola, Cecilia Berioli al violoncello e Ketty Teriaca al pianoforte. Il programma di sala prevede brani di Gluck, Bruch, von Weber, Elgar, Franz Grill per chiudere con il contemporaneo Marco Betta.

Sabato 3 ottobre si torna al duo con il clarinetto di Michele Carulli e il pianoforte di Serena Chillemi per un excursus sonoro che, dai fraseggi protoromantici di Schumann, attraverso Saint-Saens e Brahms, giungerà alle sonorità più contemporanee di Nino Rota, il compositore milanese divenuto popolare al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con registi come Federico Fellini, Luchino Visconti e Zeffirelli per i quali scrisse le colonne sonore di film autentici capolavori della filmografia italiana.

E’ il belcanto a chiudere la rassegna, domenica 4 ottobre, con il concerto del Trio Chorikoi ed i soprani Martina Licari e Martina Mazzola che, accompagnate al pianoforte da Gianbartolo Porretta, porteranno per mano il pubblico attraverso alcune delle più celebri arie d’opera. Da Mozart con brani dalle Nozze di Figaro, Così Fan Tutte e il monumentale Don Giovanni; al Romeo e Giulietta e Faust di Gounod; quindi la romanza l’Amor Funesto di Donizetti; e La Ricordanza di Bellini. In scaletta anche Mendelssohn e Weill.

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21 e sono a ingresso gratuito previa prenotazione tramite email alkantarafest.info@gmail.com oppure su whatsapp 388 1630155. Gli spettatori, ai quali verrà misurata la temperatura con il termoscanner, dovranno essere muniti di mascherina propria. Il botteghino aprirà sin dalle ore 20.30, per consentire agli addetti di espletare tutte le necessarie procedure legate all’emergenza covid.

Classica & Dintorni 2020 è realizzata con il patrocinio del Mibact (Ministero Beni Culturali, Ambientali e Turismo), il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Catania – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con Catania Summer Fest, Italia Festival, Alkantara Fest e Contino Pianoforti. Info 349 5149330.

CALENDARIO Classica & Dintorni 2020

gio 1 ottobre SALVATORE VELLA / CARMINE CALABRESE

(flauto e pianoforte)

Musiche di Beethoven, Briccialdi, Tchaikovsky, Borne

ven 2 ottobre UMBRIA ENSEMBLE

Myriam Hidber Dickinson, flauto

Luca Ranieri, viola

Cecilia Berioli, violoncello

Ketty Teriaca, pianoforte

Musiche di Gluck, Bruch, von Weber, Elgar, Betta, Grill

sab 3 ottobre MICHELE CARULLI / SERENA CHILLEMI

(clarinetto e pianoforte)

Musiche di Rota, Schumann, Saint-Saens, Brahms

dom 4 ottobre TRIO CHORIKOI

Martina Licari e Martina Mazzola, soprani

Gianbartolo Porretta, pianoforte

Musiche di Mozart, Gounod, Mendelssohn, Weill, Donizetti, Bellini