Un film su Paolo Conte per tre giorni al cinema. VIDEO

Paolo Conte. Via con me: è questo il titolo del docu-film che i fan del cantautore astigiano potranno vedere per tre giorni al cinema, dal 28 al 30 settembre. La regia è di Giorgio Verdelli, già autore nel 2017 di un film analogo dedicato a Pino Daniele e curatore di numerosi speciali televisivi, fra i quali il recente La tempesta perfetta – Modena Park 3 anni dopo. La voce narrante è di Luca Zingaretti.

Il film racconta un personaggio eclettico e misterioso, attraverso quasi cinquant’anni di storia, non solo musicale. Verdelli ha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di Conte, dalle riprese dei tour internazionali alle tante occasioni di una carriera assolutamente unica. A fare da collante è l’intervista di Verdelli a Conte, realizzata ad Asti nel settembre dello scorso anno. Ovviamente, durante il film si potranno ascoltare moltissime canzoni, comprese alcune fra quelle scritte dal cantautore per altri artisti.

Ricchissimo è infine il cast degli ospiti: Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte e Peppe Servillo.

Il film è stato presentato in anteprima fuori concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Ma c’è anche un’altra sorpresa che attende i fan di Paolo Conte: il 2 ottobre uscirà infatti la ristampa in edizione limitata “Crytal Clear Vinyl” del primo leggendario album dal vivo di Paolo Conte: Concerti. Due imperdibili LP – 12’’ 180 gr., per la prima volta pubblicati in vinile “cristallo”, per valorizzare ancora di più la qualità sonora originale. Ulteriore plus di questa esclusiva ripubblicazione è la presenza della replica fedele (70×100) della locandina originale del concerto di Parigi. Concerti (Nar International / BTF) sarà disponibile online su BTF, Amazon, IBS, Mondadori e nei migliori negozi di dischi.

Pubblicato originariamente nel 1985, questo doppio LP contiene 21 brani registrati dal vivo nel corso di una straordinaria tournée cominciata all’estero al Théâtre de la Ville di Parigi e conclusa in Italia tra i “tutto esaurito” del Teatro Alle Vigne di Lodi ed il Teatro Morlacchi di Perugia. La band che accompagnava Paolo Conte era formata da Antonio Marangolo (sassofono), Ellade Bandini (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Mimmo Turone (tastiere) e Jimmy Villotti (chitarra).