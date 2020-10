Berlusconi-Fumagalli, matrimonio super blindato

Un matrimonio schivo, riservato e per pochi intimi quello tra Luigi Berlusconi, il figlio più giovane dell’ex premier, e la storica fidanzata Federica Fumagalli. La coppia si è conosciuta all’Università e sta insieme da ormai quasi 10 anni. Una quarantina in tutto gli invitati, arrivati lunedì pomeriggio nella cappella del piccolo oratorio San Sigismondo, presso la Basilica di Sant’Ambrogio, a bordo di auto e van con vetri oscurati. Rigido il servizio di sicurezza all’ingresso, che ha controllato uno per uno i nomi degli ospiti.

Nonostante il secondo tampone negativo papà Silvio non ha potuto presenziare alla cerimonia perché ancora convalescente: Ha partecipato però alla cena stellata organizzata nella residenza privata di Macherio, a Villa Belvedere, insieme alla compagna Marta Fascina. Non mancano ovviamente le sorelle di Luigi, Barbara ed Eleonora, la sorellastra Marina e la madre Veronica. Il tutto rigorosamente lontano dai riflettori e con un profilo molto basso.