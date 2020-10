Levante: canto Guccini nel giorno in cui papà avrebbe fatto gli anni

Claudia Lagona (Caltagirone, 1987), in arte Levante, annuncia l'uscita dell'album omaggio voluto da Mauro Pagani per Francesco Guccini. Levante canta Culodritto, canzone che Guccini ha scritto per la figlia Teresa, e si commuove raccontando: "A mezzanotte è uscito "Note di Viaggio - Capitolo 2: Non vi succederà niente."

La raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini interpretate da tanti artisti. Ci sono anche io, un po’ dietro e con lo sguardo rivolto altrove.

Ho cantato Culodritto la splendida lettera d’amore di un padre alla propria figlia. Una lettera che anche io avrei voluto ricevere, dei consigli per l’uso sulla vita che “costa sempre fatica”. Proprio oggi, 9 ottobre, mio papà avrebbe compiuto gli anni. E allora facciamo così... facciamo finta che questa lettera sia anche un po’ mia.

Grazie Francesco,

È stato un grande onore".