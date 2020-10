E' morto Lanza di Scalea, fu compagno di Alba Parietti

Palermo - E’ morto all’età di 74 anni il principe siciliano Giuseppe Lanza di Scalea, stroncato da un male incurabile. Era iscendente di Ignazio e Franca Florio.

Su Instagram l’ex compagna Alba Parietti gli rivolge un lungo post. «Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare, l’uomo amico che mi sapeva capire, mai giudicare, volevi solo il mio bene. Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita - scrive tra l'altro la Parietti nel post -. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso. Io sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te. Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo».