Anahi Ricca, il fascino del discreto

Bacchetta a destra e sinistra, critica abiti, vestiti e acconciature di inviati e concorrenti, tronisti e corteggiatori, fino a farli scoppiare in lacrime. Anche di rabbia: tanti follower si chiedono infatti, sui social, se sia mai vista allo specchio prima di uscire di casa. Ma anche questa assenza di avvenenza e di esibizionismo, piaccia o meno, è uno dei segreti del successo di Anahi Ricca, la stylist di trasmissione tv di Canale 5 “Uomini e Donne”, diventata uno dei personaggi mediatici del momento.

E non perché stia sempre sotto i riflettori. Tutt’altro. E’ talmente riservata che non di lei non si sa nulla. Non solo della vita sentimentale e della sfera privata, ma neanche età, altezza, peso, città natale. L’unica cosa certa è che ha un figlio molto giovane, perché ogni tanto pubblica qualche foto sul suo profilo Instagram, ma del padre o dell’attuale compagno nessuna traccia. E proprio questa riservatezza, questa lontananza dai riflettori fuori dagli impegni, è l’altro elemento che sta catalizzando verso Anahi l’attenzione (e l’ammirazione) di decine di migliaia di utenti della Rete.

Di sicuro è molto intima della De Filippi, che la volle anche nel suo staff di Sanremo 2017. I “giudici” antipatici, in fondo, piacciono a grande pubblico. Nel suo caso, in realtà, a risultare indigesta è solo la schietta professionalità delle sue valutazioni tecniche. E poi, bene o male, l’importante è che se ne parli, come recita la massima del marketing.