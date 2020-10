Il magnate russo si concede una domenica a Sampieri

Scicli - Altro che yacht di lusso, meglio la spiaggia di Sampieri! A bordo del magnifico tender ha lasciato lo yacht per tornare tra le dune della spiaggia di Sampieri. Il magnate russo Andrey Melnichenko stamani ha preferito il mare alla nave da 450 milioni di euro chiedendo ai suoi collaboratori di allestire un gazebo ombrellone in spiaggia, al Pisciotto. E così il miliardario russo ha giocato coi suoi figli al mare dopo che il personale di bordo dello yacht "A" aveva allestito un mini parco giochi in acqua.