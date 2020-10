Tom Cruise gira Mission Impossible a Roma su una 500 gialla. FOTO

Roma - Se vedete Tom Cruise a bordo di una Fiat 500 gialla a Roma, non pensate a un abbaglio, perchè è davvero lui. Sirene spiegate, volanti della polizia in velocità, agenti in motocicletta che rombano in scene da un inseguimento da cardiopalma. Tom scappa a bordo di Fiat 500 vintage giallo canarino, con a fianco la partner di scena Hayley Atwell. E' il set di "Mission Impossible 7", per la regia di Christopher McQuarrie, in via Nazionale. I primi ciak martedì 6 ottobre nel centro storico di Roma, tra Ghetto e via Panisperna, oggi la location è il Rione Monti.

Tom Cruise (Syracuse, 1962) in versione Ethan Hunt veste un completo grigio gilet-pantalone. La Fiat 500 giallo canarino spunta da via Milano, da sotto il traforo, per sterzare a tutta velocità su via Nazionale inseguita da volanti, blindati e moto. Le riprese continueranno ancora per un mese. Le strabilianti scene di Mission: Impossible 7 avranno come sfondo Largo Corrado Ricci, i Fori Imperiali, il Rione Monti e il Rione Sant'Angelo. Le scene si snoderanno poi in diverse vie di Roma, tra cui via Panisperna, via Cavalletti, via della Tribuna Campitelli, via dei Serpenti, via dei Funari, via Sant'Angelo in Pescheria e piazza Lovatelli. Il film, la cui saga è iniziata nel 1996, dovrebbe arrivare nelle sale il 19 novembre 2021.