Le scarpe Autunno-Inverno 2020-21 più belle da indossare

Scopriamo insieme le Scarpe Autunno Inverno 2020 2021, tra modelli e look da copiare, perché si sa per noi donne le scarpe sono un vero chiodo fisso, impossibile non chiedersi quali saranno i modelli che ci faranno battere il cuore. Le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi ci hanno regalato tante “chicche” imperdibili, dalle nuove décolleté con dettagli gioiello agli stivali slouchy, passando per ballerine, anfibi da bad girl, zeppe dalle altezze vertiginose e, ovviamente, le immancabili sneakers. Una vera e propria impresa scegliere quale sono le scarpe più belle da indossare per questa stagione…

E’ iniziata la Stagione degli stivali, alti e altissimi, aderenti come una calza o a gamba larga ispirati alla moda degli anni Ottanta. E degli stivaletti, delle stringate, delle sneakers, delle décolleté che – con i loro tacchi a spillo – tornano a farci sognare.

Addio alle sneakers e bentornate ballerine e stringate maschili. La moda punta all'accessorio minimale: nelle forme e nelle linee, con piccole pennellate di colore di stagione. Nessuna ridondanza o assortimento esagerato, si predilige una sontuosa semplicità, anche nell'accessorio dell'autunno inverno 2020 2021. La ricerca è tutta nella qualità dei materiali e nelle silhouette che non si piegano alla fugacità del tempo. Buone notizie quindi per le fan dello stile “rasoterra” che accanto a tacchi e zeppe troveranno anche tantissime scarpe basse. Le ballerine, tornano a essere protagoniste: i modelli più gettonati sono quelli a punta, meglio se impreziositi da dettagli preziosi come la ballerina con maxi catena di N°21. Via libera alle versioni T-bar (da utilizzare anche in primavera) e a quelle con i lacci, ispirate alle francesine. Perfette per restare con i piedi per terra, ma sempre con stile.

Chelsea e combat boots si porteranno anche di sera

Due modelli che declinano il mondo degli anfibi: stivali robusti, suola rinforzata (qui anche creepers) e pelle nera. I chelsea sono i tipici stivaletti inglesi caratterizzati da due elastici laterali, mentre i combat sono anfibi alti (anche fino al ginocchio) e dotati di lacci, spesso adornati da fibbie. Nella prossima stagione si porteranno anche di sera, ma solo nella versione total black, con cappotti sartoriali e gonne al ginocchio.

I dettagli rendono speciali le scarpe della stagione

Stampe, decori gioiello, raffinati patchwork di materiali. Sono i dettagli a rendere speciali le scarpe della stagione. Stivali, stivaletti, décolleté vertiginose, ma anche sneakers glam e ballerine preziose: ecco, brand dopo brand, tutte le più belle della nuova stagione.

Ritorna il colore

C’è il colore, più di quanto ci si aspetterebbe dalle collezioni Autunno-Inverno, ci sono la pelle, il camoscio, i materiali waterproof innovativi ed ecologici (come nel caso dei boots anti-pioggia di Bottega Veneta, che sembrano creati per affrontare con stile ogni avversità climatica), ma c’è anche il tessuto – raso e velluto su tutti. Non mancano le stampe, i decori gioiello, borchie e catene (è di moda quella macro). Ci sono scarpe che sembrano fiori (Valentino e Loewe) e altre che si ispirano alla lingerie, con pizzi e giarrettiere (Fendi e Balenciaga), c’è l'imbarazzo della scelta sulle scarpe più belle da indossare per essere di tendenza in questa stagione.

Punte quadrate

Comode e dal mood piuttosto casual, le punte squadratissime diventano un vero must-have per i look diurni. Sono state avvistate durante le scorse sfilate fall winter 2020 2021 su stivali cuissardes dall’allure grunge, su rivisitazioni sporty di texani bicolor e persino su versioni meno delicate delle “prezzemoline” incontrastate tra le scarpe autunno inverno 2020 2021: le immancabili Mary Jane.

La moda si ma senza rinunciare al comfort

E se le punte affilate, scomode in favore dell'eleganza più raffinata e femminile, sembrano dominare la scena, la rinuncia al comfort non è necessaria – se ancora ci è dato scegliere tra tante ginniche very cool, ballerine e mocassini di tendenza.

Effetto peluche

Tra le scarpe autunno inverno 2020 2021 da indossare ce ne sono alcune del tutto inedite, non tanto per linea quanto per materiale. Si tratta di kitten heels dall'allure bon ton, ma dall’insolito “effetto peluche”.

La pelliccia si porta (anche!) ai piedi insomma, per dettagli-outfit protagonisti e del tutto fuori dal comune.

Le scarpe, si sa, sono il miglior alleato di noi donne: c’è a chi piace indossare i tacchi tutti i giorni, chi invece preferisce essere comoda sia per il lavoro che per il tempo libero, e ancora chi le alterna. Avete trovato il vostro modello preferito da indossare per questo Autunno Inverno 2020-2021?